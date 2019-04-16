Положительная оценка роли Сталина в истории поставила рекорд

70% жителей России считают, что роль Иосифа Сталина в истории - положительная, пишет РБК.

Стоит отметить, что такие данные рекордны за последние годы подобных опросов.

Также почти половина опрошенных согласны оправдать политические репрессии, проводившиеся в те времена, когда Сталин правил страной.

"В этом году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса - это 51%", - говорится в опросе "Левада-центра".



Свое негативное отношение к Сталину выразили лишь 14% граждан.