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В Прикамье завершился сезон школьной баскетбольной лиги "Калий Баскет Юниор"

В Пермском крае завершился сезон 2018-2019 Школьной баскетбольной лиги "Калий Баскет Юниор"., которая проходит в Березниках и Соликамске при поддержке "Уралкалия". Финальные игры состоялись 13 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Очередной сезон лиги стартовал в ноябре прошлого года. На протяжении шести месяцев игроки соревновались за право выйти в суперфинал, в котором встретились по две сильнейшие команды школьников 3-4 классов из обоих городов.

Среди третьеклассников победу одержала команда соликамской школы №9, среди четвероклашек лидерами стали ученики школы №12 из Березников. Победителям были вручены кубки ШБЛ "Калий Баскет Юниор". Кроме того, все игроки получили медали, а ребята, которые лучше всех показали себя в турнире - .памятные призы.

"Школьная баскетбольная лига "Калий Баскет Юниор" – уникальный проект в масштабах России, так как позволяет учащимся вторых, третьих и четвертых классов любой школы из Березников и Соликамска собрать команду и участвовать в играх. Этот турнир – единственная возможность для младших школьников участвовать в серьезных соревнованиях, поскольку официальные турниры по баскетболу проводятся для детей только с пятого класса", - отметил менеджер проекта "Развитие баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков в городах Березники и Соликамск" компании "Уралкалий" Михаил Пресняков.

баскетбол(2019)|Фото: Уралкалий

Он добавил, что лучшие игроки по итогам турнира приглашаются в сборные команды Березников и Соликамска для дальнейшего участия в краевых и всероссийских турнирах.

В играх лиги "Калий Баскет Юниор" сезона 2018-2019 годов приняло участие 79 команд – это более тысячи юных баскетболистов из Березников и Соликамска. Игры проводились по правилам мини-баскетбола регламента Российской федерации баскетбола. Всего с 2013 года в школьной баскетбольной лиге "Калий Баскет Юниор" приняло участие 4500 детей в возрасте от восьми до 10 лет.

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В Прикамье завершился сезон школьной баскетбольной лиги "Калий Баскет Юниор"

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Теги: баскетбол, Уралкалий, Калий баскет юниор



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