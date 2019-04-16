16 Апреля 2019
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Платные перекрестки решили организовать в России для борьбы с пробками

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков. Метод могут опробовать в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, передает РИА Новости.

Эксперимент намерены провести в рамках проекта "Умный город" в 2020 году, сообщили в Национальной технологической инициативе "Автонет".

Предполагается, что примерно 10% водителей выберут альтернативный путь, более длительный по сравнению с платным маршрутом. В результате трафик в отдельных местах в определенные часы уменьшится на 10−20%.

По данным аналитиков, среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится потерей 4–15% ВВП.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство намерено изменить правила строительства платных дорог в России. Поправки коснутся регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

В этих субъектах власти хотят санкционировать строительство платных трасс, даже если нет бесплатного альтернативного маршрута. В феврале Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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Платные перекрестки решили организовать в России для борьбы с пробками

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Теги: платные перекрестки, пробки



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