Матвиенко в Сабетте инициировала появление базового закона о развитии Арктики

России нужен базовый закон о развитии арктической зоны. Документ впоследствии можно использовать для создания стратегии развития Арктики до 2035 г. Об этом на совещании в Сабетте заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе верхней палаты парламента.

В числе участников встречи были также председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. Матвиенко полагает, что Арктика должна стать территорией, куда выгодно инвестировать.

"Пора переходить к полноценной системе преференций для всех, кто готов работать в арктической зоне. Президент поручил принять соответствующий законопроект в осеннюю сессию. Также им была поставлена задача использовать в Арктике инструменты поддержки инвестиций, апробированные в дальневосточных регионах", - сказала глава Совфеда.

Матвиенко предложила провести в Совете Федерации парламентские слушания по теме развития Арктики. На которые надо пригласить представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, экспертов. По их итогам будут подготовлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в целях создания условий для реализации масштабных проектов освоения региона. Их можно использовать и при разработке Стратегии развития Арктики до 2035 г., проект которой должен быть представлен в этом году. Глава СФ полагает, что надо принять базовый закон о развитии арктической зоны.

"Судьба этого закона складывается непросто, но я уверена, что теперь, когда в правительстве появилось конкретное ведомство, ответственное за реализацию государственной политики в Арктике, данный вопрос, наконец, будет решен", - отметила Матвиенко.

Важнейшую роль для развития Арктики играет создание современной транспортной инфраструктуры. Прежде всего, речь идет о реализации потенциала Северного морского пути. Мощный импульс всей экономике придают такие проекты, как Ямал СПГ, которые обеспечивают заказами наши отечественные предприятия, создают рабочие места. Проект стал примером настоящего взаимовыгодного государственно-частного партнерства, считает Матвиенко.

"Показатели предприятия по производству СПГ уже опережают заявленную проектную мощность, функционируют порт и международный аэропорт, созданы комфортные условия для жизни всех, кто здесь трудится. Безусловно, это итог слаженной работы федеральных и региональных органов власти, компании НОВАТЭК, ее зарубежных партнеров. Я уверена, что столь же успешным будет и новый проект, который планируется построить, — Арктик СПГ-2", - сказала председатель СовФеда.