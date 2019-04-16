Матвиенко в Сабетте инициировала появление базового закона о развитии Арктики

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО

Матвиенко в Сабетте инициировала появление базового закона о развитии Арктики

России нужен базовый закон о развитии арктической зоны. Документ впоследствии можно использовать для создания стратегии развития Арктики до 2035 г. Об этом на совещании в Сабетте заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе верхней палаты парламента.
Читайте также:

В числе участников встречи были также председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. Матвиенко полагает, что Арктика должна стать территорией, куда выгодно инвестировать.

"Пора переходить к полноценной системе преференций для всех, кто готов работать в арктической зоне. Президент поручил принять соответствующий законопроект в осеннюю сессию. Также им была поставлена задача использовать в Арктике инструменты поддержки инвестиций, апробированные в дальневосточных регионах", - сказала глава Совфеда.

Матвиенко предложила провести в Совете Федерации парламентские слушания по теме развития Арктики. На которые надо пригласить представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, экспертов. По их итогам будут подготовлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в целях создания условий для реализации масштабных проектов освоения региона. Их можно использовать и при разработке Стратегии развития Арктики до 2035 г., проект которой должен быть представлен в этом году. Глава СФ полагает, что надо принять базовый закон о развитии арктической зоны.

выездное совещание по вопросам законодательного обеспечения опережающего развития региона.(2019)|Фото: council.gov.ru

Валентина Матвиенко, Леонид Михельсон(2019)|Фото: council.gov.ru

"Судьба этого закона складывается непросто, но я уверена, что теперь, когда в правительстве появилось конкретное ведомство, ответственное за реализацию государственной политики в Арктике, данный вопрос, наконец, будет решен", - отметила Матвиенко.

Важнейшую роль для развития Арктики играет создание современной транспортной инфраструктуры. Прежде всего, речь идет о реализации потенциала Северного морского пути. Мощный импульс всей экономике придают такие проекты, как Ямал СПГ, которые обеспечивают заказами наши отечественные предприятия, создают рабочие места. Проект стал примером настоящего взаимовыгодного государственно-частного партнерства, считает Матвиенко.

"Показатели предприятия по производству СПГ уже опережают заявленную проектную мощность, функционируют порт и международный аэропорт, созданы комфортные условия для жизни всех, кто здесь трудится. Безусловно, это итог слаженной работы федеральных и региональных органов власти, компании НОВАТЭК, ее зарубежных партнеров. Я уверена, что столь же успешным будет и новый проект, который планируется построить, — Арктик СПГ-2", - сказала председатель СовФеда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Матвиенко в Сабетте инициировала появление базового закона о развитии Арктики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Совет Федерации, Валентина Матвиенко, Дмитрий Артюхов, совещание, развитие Арктики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 139

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети