Промпроизводство в России замедлилось в 3,5 раза

Рост промышленного производства в России в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении, сообщил Росстат. При этом еще в феврале динамика была куда выше - 4,1%.

В сравнении с февралем снизились показатели обрабатывающих отраслей и предприятий, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. В Министерстве экономического развития РФ пояснили, что вклад в снижение годовых темпов роста внесла добыча полезных ископаемых из-за сокращения производства нефти в соответствии с обязательствами, принятыми Россией в рамках ОПЕК+.

Ухудшение динамики промпроизводства там объяснили благоприятным календарным фактором в феврале, который в марте отсутствовал. В целом промышленность растет темпами, выше прогнозных, добавили в МЭР.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития в 2019 г. рост промышленного производства в текущем году ожидается на уровне 2,3%.

Замедление темпов в обрабатывающей промышленности связано с торможением внутреннего спроса, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. "Общие темпы роста промышленного производства в первом квартале 2019 гэ составили 2,1%, и они уже более низкие, чем в 2018 г. Рост промпроизводства в первом квартале 2018 г. был зафиксирован на уровне 2,8%. Поскольку замедление темпов роста промпроизводства в свете торможения внутреннего потребления продолжится, прогнозируется рост промпроизводства на 2,2-2,4% по итогам всего 2019 г.", - рассказала Накануне.RU Соснова.

Напомним, в 2018 г. промышленность выросла на 2,9%.