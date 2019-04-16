Овечкин подрался со Свечниковым во время матча: все закончилось нокаутом
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым. Потасовка случилась в первом периоде матча, передает корреспондент Накануне.RU.
В результате Овечкин отправил Свечникова в нокаут. В дальнейшем оба россиянина получили пятиминутные удаления. Однако игрок "Каролины" на льду больше так и не появился.
Матч закончился поражением "Вашингтона" со счетом 5:0.
Уже после игры Овечкин заявил, что Свечников сам предложил ему выяснить отношения на кулаках.
"Надеюсь, что с ним все в порядке", - добавил форвард "Кэпиталз".
Напомним, недавно Александр Овечкин был вновь признан лучшим снайпером НХЛ.