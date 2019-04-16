Завершилась ликвидация пожара в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери удалось ликвидировать.

Спасатели сообщили, что пожар потушен, однако они продолжают следить за остаточными возгораниями и охлаждать каркас здания. В настоящее время необходимо убедиться, что пожар не возобновится.

Тем временем по данным издания Le Parisien, пожар ликвидирован лишь частично, сообщает ТАСС.

Напомним, собор вспыхнул вечером 15 апреля. В результате происшествия обрушились шпиль и часы собора. На место приехал президент Франции Эммануэль Макрон, который произнес трогательную речь у Нотр-Дама.

Вероятной причиной возгорания могли стать ремонтные работы, которые велись в здании. По предварительным данным, реликвии собора при пожаре не пострадали.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа, и является одним из символов столицы Франции.