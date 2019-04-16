В Кургане инспектор ДПС избил полицейского

В Курганской области закончено уголовное дело, фигурантом которого стал 32-летний житель Кургана.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, злоумышленник применил насилие в отношении представителя власти.

В ночь на 23 сентября 2018 года обвиняемый вместе с товарищем находился в нетрезвом состоянии. С одной из улиц города он был доставлен пешим патрулем в отдел полиции.

Там фигурант начал вести себя агрессивно и ударил полицейского в голову.

На тот момент обвиняемый являлся инспектором ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.