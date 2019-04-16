Власти: статус ТОР позволит разместить в Миассе новые автопроизводства

Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Миассе позволит размещать новые производства автокомпонентов, спецтехники, комплектующих.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

"В Миассе находится наш флагман - Уральский автомобильный завод. Статус территории опережающего социально-экономического развития позволит размещать в Миассе новые производства автокомпонентов, спецтехники, комплектующих, обеспечить более быструю окупаемость этих проектов. При этом важно не замыкаться только на машиностроении, а развивать и новые инновационные проекты", - сказал глава региона.

15 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал документы о создании ТОР в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях, сообщает ТАСС.

На сайте кабмина говорится, что создание ТОР "Миасс" позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, повысить его инвестиционную привлекательность, создать около 2,2 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь более 3,7 млрд руб. инвестиций.