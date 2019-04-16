16 Апреля 2019
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Пособия и соцвыплаты будут перечислять только на карты "Мир"

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия будут выплачиваться на карты платежной системы "Мир".

Процесс перевода на новую систему выплат завершится до 1 июля 2020 года.

В 2018 году на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов. В конце года кабмин постановил переводить на национальную платежную систему выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур, сообщает РИА "Новости".

Российские власти разработали национальную платежную систему "Мир" после того, как у российских банков в 2014 году из-за ограничительных мер со стороны Вашингтона возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.

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Пособия и соцвыплаты будут перечислять только на карты "Мир"

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Теги: пособия, соцвыплаты, карта Мир



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