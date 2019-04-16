Ипотечные ставки могут опуститься ниже 10% во второй половине года

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься во второй половине 2019 года.

Об этом говорится в мониторинге Дом.рф. Эксперты считают, что цикл повышения ипотечных ставок на рынке закончен. Вероятно, что во втором полугодии ставки снизятся до уровня 10% и ниже. Однако это произойдет лишь при отсутствии новых стрессов в экономике.

Как сообщил руководитель аналитического центра Дом.рф Михаил Гольдберг, март стал первым месяцем, когда ни один крупный банк не повысил ставки по ипотеке, и это означает, что волатильность на финансовых рынках подошла к концу.

По словам специалистов, россиянам, которые уже приняли решение о покупке квартиры, не стоит дожидаться снижения ставок: подобранная квартира может уйти с рынка, сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось о том, что средневзвешенная ставка по ипотеке по итогам первого квартала превысит 10%, и сохранится на этом уровне до конца 2019 года.

Об этом говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА". "Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают эксперты.

Напомним, в начале марта глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в текущем году, однако не смог уточнить, до 8% или 9%.

Тем временем, ставки по ипотеке в России могут достигнуть значения 8% раньше срока, предусмотренного нацпроектом "Жильё и городская среда", заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.