В студии НТВ началась драка после фашистского приветствия

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В студии НТВ началась драка после фашистского приветствия

Ведущий ток-шоу на телеканале НТВ "Место встречи" Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как он произнес фашистское приветствие.

Гости программы обсуждали подъем фашистских настроений в Украине. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов спросил у Лойко, гражданином какой страны он себя считает. Узнав, что у писателя российский паспорт, гость студии задал вопрос, почему он поддерживает украинских бандеровцев и нацистов.

После этого Лойко произнес фашистское приветствие, из-за чего гости программы устроили потасовку. Ведущий Иван Трушкин выгнал писателя из студии.

По его словам, Лойко произнес фразу, которая "восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме". Он также сообщил, что телеканал попросит прокуратуру разобраться с высказыванием писателя, сообщает Lenta.ru.

Ранее телеведущий телеканала НТВ Андрей Норкин выгнал украинского эксперта из студии. Он объяснил изгнание им украинского эксперта Павла Жовниренко из студии во время телеэфира невозможностью вести диалог с оппонентом.

Инцидент произошёл во время дискуссии в эфире передачи "Место встречи". Жовниренко перебил Норкина, на что тот попросил собеседника замолчать, однако украинский эксперт не внял просьбе, и ведущий попросил его удалиться.

В феврале 2018 года Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Мауреррассказал о погибших детях на Донбассе — ранее он лично посетил зону конфликта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В студии НТВ началась драка после фашистского приветствия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: НТВ, драка, фашизм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 112

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети