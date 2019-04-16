В студии НТВ началась драка после фашистского приветствия

Ведущий ток-шоу на телеканале НТВ "Место встречи" Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как он произнес фашистское приветствие.

Гости программы обсуждали подъем фашистских настроений в Украине. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов спросил у Лойко, гражданином какой страны он себя считает. Узнав, что у писателя российский паспорт, гость студии задал вопрос, почему он поддерживает украинских бандеровцев и нацистов.

После этого Лойко произнес фашистское приветствие, из-за чего гости программы устроили потасовку. Ведущий Иван Трушкин выгнал писателя из студии.

По его словам, Лойко произнес фразу, которая "восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме". Он также сообщил, что телеканал попросит прокуратуру разобраться с высказыванием писателя, сообщает Lenta.ru.

Ранее телеведущий телеканала НТВ Андрей Норкин выгнал украинского эксперта из студии. Он объяснил изгнание им украинского эксперта Павла Жовниренко из студии во время телеэфира невозможностью вести диалог с оппонентом.

Инцидент произошёл во время дискуссии в эфире передачи "Место встречи". Жовниренко перебил Норкина, на что тот попросил собеседника замолчать, однако украинский эксперт не внял просьбе, и ведущий попросил его удалиться.

В феврале 2018 года Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Мауреррассказал о погибших детях на Донбассе — ранее он лично посетил зону конфликта.