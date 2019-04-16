В Амурской области балкон многоэтажного дома упал вместе с хозяйкой

Жительница Амурской области рухнула вниз вместе с балконом четырехэтажного дома.

Инцидент произошел в поселке Прогресс. Конструкция упала с третьего этажа вместе с хозяйкой жилья.

Женщина 1973 года рождения находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая получила открытые переломы обоих бедер, раны лица. Жительница Приамурья находится в травматологическом отделении поселка Новобурейский, сообщает "Интерфакс".

О причинах обрушения балкона ничего не сообщается.