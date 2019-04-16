Зеленский может стать фигурантом уголовного дела за фильм на русском языке

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины завести уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Поводом для иска стало употребление русского языка в фильме "Я, ты, он, она", снятом компанией "Киноквартал", учредителем которой является Зеленский. При этом часть средств на картину выделили из украинского бюджета.

Как сообщил глава общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка, лента должна была выйти на украинском или крымско-татарском языках, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что действующий президент Петр Порошенко саботирует формирование участковых комиссий с целью сорвать второй тур выборов президента.

Большой недобор людей в участковые комиссии зафиксирован в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве, сообщает штаб Зеленского. Там подозревают, что это может существенно повлиять на проведение голосования. Однако уверяют, что не позволят сорвать выборы.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.