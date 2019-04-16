Антонов: Россия не будет инициировать новые переговоры по ДРСМД

Ставить вопрос о выходе Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) некорректно.

Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, в последнее время политологи и СМИ часто говорят о "выходе России и США" из ДРСМД. "Подобная постановка вопроса является грубым искажением реального положения дел и в корне неверной интерпретации линии", — сказал дипломат, напомнив, что российские власти такой вопрос никогда не ставили и не предпринимали для этого никаких действий.

Кроме того, Россия не будет сама инициировать новые переговоры по данному вопросу. "Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог", — заявил Антонов, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в США начали производить компоненты оружия, запрещённого Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Как сообщают "Известия" со ссылкой на официального представителя Пентагона, разработка и производство ракет финансируются из федерального бюджета Соединённых Штатов. Уже в текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развёрнуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

Ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и указ о приостановлении Россией ДРСМД 4 марта подписал президент РФ Владимир Путин.