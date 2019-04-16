16 Апреля 2019
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Общество В России Украина ДНР и ЛНР

Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР

После второго тура президентских выборов в Украине 21 апреля, российские власти могут ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории ДНР и ЛНР.

По словам источников РБК, уже подготовлен проект соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ​ более пяти лет.

Близкий к руководству ДНР источник подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик. Основное условие смены гражданства - наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта, сообщает РБК.

В начале апреля в Сети появился якобы указ главы ДНР Дениса Пушилина о порядке выдачи российских паспортов. Согласно тексту документа, Министерству внутренних дел ДНР поручается начать выдачу паспортов гражданина Российской Федерации с момента подписания бумаги - 3 апреля.

Напомним, что ранее о решении выдавать паспорта РФ в непризнанных республиках в своем блоге сообщил бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский. Затем о том, что подобное решение принято, сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что Донецкий национальный медицинский университет имени Алексея Максимовича Горького получил аккредитацию в российской системе высшего образования, и таким образом запущен процесс интеграции Донбасса в систему образования РФ.

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Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР

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Теги: ДНР, ЛНР, паспорта, гражданство



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