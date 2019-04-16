16 Апреля 2019
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Происшествия За рубежом

В результате пожара обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

В Париже тушат пожар, который охватил собор Парижской Богоматери.

Уже обрушились шпиль и часы собора, а затем и крыш Нотр-Дам де Пари. На место происшествия прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Пожарные спасают из горящего здания произведения искусства.

Вероятной причиной возгорания могли стать ремонтные работы. Однако прокурор Парижа Реми Хейтц заявил, что пока об этом говорить "слишком рано", сообщает отмечает Le Parisien.

(2019)|Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Как сообщил профессор архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо, восстановление собора Парижской Богоматери может занять не меньше пяти лет. Академик Российской академии художеств Алексей Лидов оценил сроки восстановления памятника в несколько десятилетий, сообщает РИА "Новости".

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа, и является одним из символов столицы Франции.

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В результате пожара обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

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Теги: Париж, собор Парижской Богоматери, пожар



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