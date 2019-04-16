Пошлые анекдоты, комиксы и компьютерные игры: потомки Чапаева возмущены проектом музея в Чувашии

В Чебоксарах появится музей легендарного комдива Василия Чапаева с экспозицией из пошлых анекдотов, компьютерных игр и комиксов. Потомков Василия Чапаева возмутил проект реконструкции музея Чапаева, который Чувашский национальный музей признал победителем конкурса, вопреки их мнению. Оскорбленные родственники героя войны считают выбранную концепцию недостойной памяти Василия Чапаева и просят главу Республики Чувашии Михаила Игнатьева принять меры, передает корреспондент Накануне.RU.

Чувашский национальный музей объявил конкурс на лучший дизайн-проект экспозиции музея Василия Чапаева в начале февраля. Общественности представили на выбор три концепции, а 1 апреля подвели итоги: победителем стала работа ООО "Айбат", набравшая 74 балла. Решение комиссии во главе с директором музея не совпало с мнением 14 потомков Чапаева, которые выбрали проект, отставший от победителя всего на пять баллов.

"Авторы [победившего] проекта предлагают разместить в экспозиции скабрезные анекдоты про Василия Ивановича, иллюстрируемые комиксами, а также компьютерные игры на основе вышедшей̆ в 1998 г. серии игр про "ВИЧ, Петьку и Анку", порочащих память В.И. Чапаева и его бойцов", - сообщили потомки Чапаева Михаилу Игнатьеву.

Выдержка из презентации проекта-победителя

Семья Чапаевых поддержала другой проект, который "максимально соответствовал всем требованиям", но мнение потомков не было принято во внимание, говорится в обращении. Также родственников героя Гражданской войны насторожило отсутствие в Единой информационной системе в сфере закупок информации по конкурсу проектов.

Чапаевы попросили главу республики рассмотреть вопрос о повторном конкурсе и о несоответствии директора Чувашского национального музея Меньшиковой занимаемой должности.

Отзыв потомков Чапаева

Судя по сообщению с отзывами, опубликованному на сайте музея на прошлой неделе, руководство культурного учреждения все-таки приняло во внимание мнение Чапаевых. Однако отдало предпочтение другому проекту.

"Мы предлагаем взять за основу проект участника №230566, наиболее полно отражающий дух времени и соответствующий личности В.И. Чапаева. Среди достоинств этой работы хотелось бы также отметить логично организованный экскурсионный маршрут, оформление интерьера в супрематическом стиле, цветовое решение с использованием красно-серых тонов, передающее трагическое напряжение той эпохи", - говорится в письме внуков и правнуков Чапаева.

Проект, выбранный потомками Чапаева

По проекту победителя конкурса, музей будет поделен на два зала: первый – посвящен Чапаеву, как исторической личности, второй – фольклору о Чапаеве, где посетителей предлагается знакомить с анекдотами, мультфильмами, компьютерными играми о герое.