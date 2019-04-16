Процент оплаченных квитанций высок. Прикамский регоператор по обращению с ТКО опроверг угрозу остановки работы

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, начавшие работать по системе новой "мусорной реформы", столкнулись с трудностями при получении платы за свою работу. Как сообщили ранее "Ведомости" со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента России Владимира Путина, часть операторов могут прекратить работу. В список регионов-неплательщиков попал Пермский край.

Сообщалось, что собираемость платы за вывоз мусора в Прикамье составляет всего лишь 20%, в то время как средняя собираемость платы за вывоз ТКО по стране составляет 50,3%. В регионе эту информацию опровергают и уверяют, что оператор работает стабильно, а в собираемости платежей отмечается положительная динамика, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, региональным оператором в крае является компания "Теплоэнерго". Конкурс по поиску оператора был объявлен летом прошлого года, его итоги подвели осенью. Сумма контракта составила 22,2 млрд руб. Само соглашение заключено на 10 лет.

В обязанности компании входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО на территории региона. Однако у жителей края, пока имеется множество нареканий к тому, как "Теплоэнерго" выполняет свои обязанности: официальная страница компании в социальной сети "ВКонтакте" завалена жалобами от жителей края. Пользователи выкладывают фотографии заваленных мусором дворов, переполненных контейнеров.

"У нас услуга не предоставляется. Площадка по сбору мусора отсутствует, и вывоз мусора не производится", "За что платить если с начала года мусор ни разу не вывозили?", "За что платить, если услуга не предоставляется?", "13 апреля в первый раз в село Деменево должна была приехать машина для сбора мусора, в итоге люди не дождавшись понесли свой мусор домой", "Когда решил вынести мусор. Думаешь может обратно унести, чтобы чище было?", "У нас вообще нет контейнеров для мусора, а счет пришел. Сначала над организацией надо было подумать".

Исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын заявлял, что его ведомство будет вести работу по методологической корректировке действующей схемы в течение всего 2019 года. Наиболее крупные корректировки начали действовать с 1 апреля. Ранее в Пермском крае действовало 13 объектов размещения отходов. Министерство включило в территориальную схему шесть дополнительных площадок, расположенных в Очере, Нытве, Губахе, Чайковском, Лысьве и в деревне Ключики Пермского района. Суммарные мощности новых объектов позволят принимать 254 тысячи тонн отходов в год.

В министерстве объясняли, что корректировка схемы позволила снизить нагрузку на уже действующие объекты и оптимизировать транспортные потоки. Одной из основных задач, которые удалось решить, стала разгрузка полигона в Чернушке. С 1 апреля объект принимает отходы только Чернушинского района.

В "Теплоэнерго" корреспонденту Накануне.RU сообщили, что оснований для прекращения работы в регионе нет. В Пермском крае региональный оператор работает стабильно. По итогам двух месяцев собираемость платежей за вывоз мусора с физических лиц, проживающих в многоквартирных домах, и получивших квитанции "КРЦ-Прикамье" составила 45,5%, а не 20%

"В тех УК и ТСЖ, которые перешли на прямые платежи, с регоператором процент оплаченных квитанций достаточно высок. Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом взаимоотношения жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. По частному сектору оплата идет немного медленнее, в среднем 16,2% за два месяца. Нужно понимать, что до нового года услуга практически нигде не оказывалась и жители привыкают платить", - пояснил региональный оператор.

По словам депутата краевого заксобрания Владимира Корсуна, одной из основных причин плохой собираемости платы за вывоз коммунальных отходов является плохая организация работы. Многие жители края сообщают, что они до сих пор не получили квитанции.

"Кроме того, люди оценивают, а стало ли лучше. Как было черт знает что на этих мусорных площадках, так оно и есть. Если в городе это еще не очень ощущается, то в муниципальных районах особенно видно. Например, машина должна приезжать два-три раза в неделю, а приезжает один раз. Или, например гонят машину из Куеды куда-то в Пермский район - это все настолько непроработано", - выразил мнение депутат в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Тем не менее, по информации "Теплоэнерго", положительная динамика присутствует. Общая собираемость постепенно растет, региональный оператор выполняет и продолжит выполнять свои функции по вывозу твердых коммунальных отходов. За первые два месяца работы на полигоны отправлено около 100 тыс. тонн отходов. По сравнению с 2018 годом на полигоны поступило на 17% больше отходов.