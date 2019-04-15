16 Апреля 2019
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Политика В России

Москвичи предполагают, что выдвижение Соболь в Мосгордуму может быть личной местью Навального Митрохину

Любовь Соболь не снискала уважения у жителей 43-го округа (Пресня, Арбат и Хамовники), от которого она выступила самовыдвиженцем в Мосгордуму. По крайней мере, СМИ сообщают, что люди отказываются подписывать документы в ее поддержку. Бойкотируют сбор подписей москвичи, получается, вполне оправданно. Соболь пока так и  не смогла представить внятную политическую программу, а всё, что она делает – бездоказательно занижает достоинство своих оппонентов, сообщают «Народные Новости» со ссылкой на источник среди местных жителей.

Например, ее волонтеры негативно высказываются относительно члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, называя его никчемным политиком. При этом сторонники оппозиционера недоумевают, в чем причина подобных действий и зачем она откровенно переходит дорогу Митрохину? 

Муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина считает, что подобные действия юриста «ФБК» сеют вражду между кандидатами оппозиции, а также сводят шансы либералов на место в думе к нулю. Её единственным советом Навальному и Соболь является смена округа, так как, по мнению депутата, главным противником Митрохина станет Анна Федермессер. Это амбициозный и уважаемый среди местных жителей общественный деятель. А при таком раскладе наличие еще одного кандидата только усугубит положение.

Москвичи же придерживаются мнения, что выдвижение Соболь является ничем иным, как местью Навального Митрохину за то, что тот в свое время выгнал блогера из партии «Яблоко».

навальный, митрохин, соцсети(2019)|Фото:скрин

В то же время жители столицы припомнили ФБК тот факт, что  фонд отказался разобраться со строительством АЗС в одном из дворов центрального района Москвы. Команда Навального сочла дело недостаточно громким для пиара.

фбк, соболь, соцсети(2019)|Фото:скрин

фбк, навальный, соболь, соцсети(2019)|Фото:скрин

Если суммировать, что можно предположить, что весьма сомнительно для Соболь за такой короткий срок суметь  заручиться поддержкой избирателей. А вопросов относительно логики и первоначальных причинах столь непродуманных действий - все больше. Ведь отсутствие всякой подготовки и политической программы юрист продемонстрировала еще на первом собрании с электоратом, не сумев ответить практически ни на один из заданных вопросов. Зато было множество громких слов про «борьбу с жуликами и ворами» и разбирательство с Евгением Пригожиным.

Только вот и эти слова из уст данной леди весьма сомнительны. Ведь, несмотря на расследование, которое провело ФАН, Соболь не собирается бороться с коррупционерами, являющимися её знакомыми. Напомним, Федеральное агентство новостей уличило Соболь в связи с Андреем Мищенковым, который оказался причастен фактически к картельному сговору с Юрием Тимофеевым, который, по мнению ФАН, обогатился на тендерах на строительство детских площадок.

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Москвичи предполагают, что выдвижение Соболь в Мосгордуму может быть личной местью Навального Митрохину

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Теги: навальный, фбк, любовь соболь, выборы в мосгордуму, митрохин



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