Штаб Зеленского заявил, что Крым "оккупирован" Россией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что считают Крым территорией Украины, которая "оккупирована" Россией. Об этом говорится в заявлении штаба в ответ на обращение многолетнего лидера "Меджлиса" (запрещен в России) Мустафы Джемилева.

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Джемилев предложил Зеленскому ответить на пять вопросов, связанных с Крымом. И в штабе подчеркнули, что Россия должна отдать Украине Крым, да еще возместить "ущерб". Кроме того, у Зеленского отвергли любые переговоры о статусе Крыма, ДНР, ЛНР и заявили, что вопрос о снятии экономической блокады Крыма и Донбасса рассматриваться не может. А переговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский вести в Крыму не будет.

Как сообщало Накануне.RU, перед первым туром украинских выборов Зеленский сказал, что ждет смены власти в России, чтобы Крым снова ушел в состав Украины. Недавно в штабе Зеленского Россию назвали "страной-оккупантом".