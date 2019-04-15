СКР возбудил дела по новым фактам артобстрелов Донбасса, в результате которых пострадали женщина и девочка

СКР возбудил уголовные дела по фактам артобстрелов территории Донбасса украинскими силовиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, очередной артобстрел ВС Украины произвели вечером 14 апреля в в поселке Золотое-5 Первомайского района ЛНР. "Противоправные действия украинских силовиков повлекли ранение малолетней девочки 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

До этого, 13 апреля, был обстрелян поселок Александровка Марьинского района ДНР, в результате чего пострадала мирная жительница.

Расследование уголовных дел ведется по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".