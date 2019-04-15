15 Апреля 2019
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Росстат отчитался о росте задолженности по зарплате в марте на 14,2%

Задолженность по зарплате в марте выросла на 14,2% по сравнению с прошлым месяцем, сообщили Накануне.RU в Росстате.

"На 1 апреля 2019 г. суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2 млрд 919,7 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2019 г. увеличилась на 363,7 млн рублей (на 14,2%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность по зарплате на 1 апреля 2019 г. имелась перед 47,1 тыс. человек, из них 46% – работники обрабатывающих производств, 15% – строительства, 9% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 8% – транспорта, 6% - работники, занятые водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений, еще 5% – работники области здравоохранения и социальных услуг.

Суммарная задолженность по зарплате в УрФО составила 74,5 млн руб., что более чем на 180% больше, чем в предыдущем месяце.

Лидером по невыплате зарплат в марте стала Свердловская область - долг перед работниками в этом месяце составил 39,1 млн руб.

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Росстат отчитался о росте задолженности по зарплате в марте на 14,2%

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Теги: Росстат, март, задолженность, зарплата



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