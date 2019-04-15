В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Москве, которое устроил внук бывшего вице-президента "АвтоВаза"

В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП на Воробьевых горах в Москве, запись опубликовало столичное управление МВД.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее в Москве был задержан виновник ДТП со смертельным исходом Егор Лядченков, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа".

В полиции подтвердили, что водитель "Мерседеса" двигался с превышением скорости и не отреагировал на требования остановиться. "На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади автомобиль не остановился на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки "Хендай". В результате происшествия 22-летний водитель автомобиля "Хендай" от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19-летний москвич, не имея прав, арендовал автомобиль в каршеринге, воспользовавшись чужим аккаунтом. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в момент аварии молодой человек был пьян.