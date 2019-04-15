15 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Москве, которое устроил внук бывшего вице-президента "АвтоВаза"

В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП на Воробьевых горах в Москве, запись опубликовало столичное управление МВД.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее в Москве был задержан виновник ДТП со смертельным исходом Егор Лядченков, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа".

В полиции подтвердили, что водитель "Мерседеса" двигался с превышением скорости и не отреагировал на требования остановиться. "На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади автомобиль не остановился на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки "Хендай". В результате происшествия 22-летний водитель автомобиля "Хендай" от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19-летний москвич, не имея прав, арендовал автомобиль в каршеринге, воспользовавшись чужим аккаунтом. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в момент аварии молодой человек был пьян.

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В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Москве, которое устроил внук бывшего вице-президента "АвтоВаза"

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Теги: ДТП, Москва, Воробьевы горы, МВД



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Ранее 15.04.2019 14:19 Мск Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП в Москве

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