15 Апреля 2019
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На Южном Урале районную администрацию уличили в цензуре СМИ

Глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов получил прокурорское предостережение за нарушения законодательства о СМИ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в договор на оказание информационных услуг между администрацией района и редакцией газеты "Звезда" был внесён пункт обязательного предоставления районной мэрии макетов номеров на согласование.

"Это нарушает принцип недопустимости цензуры массовой информации", - отметили в ведомстве.

Главе района было внесено представление. В результате начальник отдела пресс-службы и информации, управляющий делами администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Кроме того, начальник отдела пресс-службы не направил ответ на запрос главного редактора газеты, а ответ на второй запрос направлен по истечении семидневного установленного законом срока. Суд привлек ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

"Главе Агаповского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушения Федеральных законов "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О средствах массовой информации"", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к полпреду в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Борису Дубровскому и Генпрокурору Юрию Чайке с требованием разобраться в ситуации с газетой, главный редактор которой пожаловался на давление районных властей.

По настоянию главы Агаповского района в договор на оказание информационных услуг между администрацией района и редакцией был внесён пункт обязательного предоставления администрации макетов номеров на согласование. После этого журналистов издания перестали приглашать на аппаратные совещания, а представителей редакции вывели из состава всех социально значимых комиссий. Кроме того, власти перестали подписывать договор на информационное обслуживание и оплачивать уже опубликованные нормативно-правовые акты.

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На Южном Урале районную администрацию уличили в цензуре СМИ

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Теги: СМИ, цензура, прокуратура, газета, штраф,



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