15 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Требует отменить итоги конкурса. Экс-кандидат на пост главы Челябинска потащил в суд действующего мэра Елистратова

Лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков направил в суд иск о признании незаконными итогов конкурса по выборам мэра города, сообщили Накануне.RU в партии.

Сам Щербаков также принимал участие в конкурсе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 февраля этого года Челябинская городская дума решила, что новым главой станет Владимир Елистратов.

"Мы требуем отмены итогов конкурса на должность главы Челябинска и требуем проведения нового конкурса, возврата на исходную позицию. Заявлено ходатайство о привлечении Елистратова в качестве заинтересованного лица", - сказал Щербаков.

В региональном отделении партии "Яблоко" считают, что процедура проведения конкурса была неправильной, были допущены нарушения при принятии решения об объявлении конкурса думой, а порядок проведения конкурса вступил в законную силу до официального опубликования этого документа.

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Требует отменить итоги конкурса. Экс-кандидат на пост главы Челябинска потащил в суд действующего мэра Елистратова

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Теги: Ярослав Щербаков, Владимир Елистратов, суд, конкурс, глава, Челябинск, иск, Яблоко



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