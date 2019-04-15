Требует отменить итоги конкурса. Экс-кандидат на пост главы Челябинска потащил в суд действующего мэра Елистратова

Лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков направил в суд иск о признании незаконными итогов конкурса по выборам мэра города, сообщили Накануне.RU в партии.

Сам Щербаков также принимал участие в конкурсе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 февраля этого года Челябинская городская дума решила, что новым главой станет Владимир Елистратов.

"Мы требуем отмены итогов конкурса на должность главы Челябинска и требуем проведения нового конкурса, возврата на исходную позицию. Заявлено ходатайство о привлечении Елистратова в качестве заинтересованного лица", - сказал Щербаков.

В региональном отделении партии "Яблоко" считают, что процедура проведения конкурса была неправильной, были допущены нарушения при принятии решения об объявлении конкурса думой, а порядок проведения конкурса вступил в законную силу до официального опубликования этого документа.