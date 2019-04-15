Штаб Зеленского обвинил Порошенко в попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что действующий президент Петр Порошенко саботирует формирование участковых комиссий с целью сорвать второй тур выборов президента.
Большой недобор людей в участковые комиссии зафиксирован в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве, сообщает штаб Зеленского. Там подозревают, что это может существенно повлиять на проведение голосования. Однако уверяют, что не позволят сорвать выборы.
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш также отметила, что проблема существует, но сорвать выборы не получится.
"В соответствии с законом, даже если один участок округа даст результат - выборы состоятся (ч.9 ст.83 закона). А вот на приговор вы себе заработаете. Статья 111 УК. Госизмена. Показания в отношении вас дадут молниеносно. Соучастников просто сотни", - написала Лукаш в Telegram.
Отметим, что сегодня Порошенко многозначительно сказал, что делает все необходимое для своей победы, которую "твердо намерен" одержать.