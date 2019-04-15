15 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Штаб Зеленского обвинил Порошенко в попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что действующий президент Петр Порошенко саботирует формирование участковых комиссий с целью сорвать второй тур выборов президента.
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Большой недобор людей в участковые комиссии зафиксирован в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве, сообщает штаб Зеленского. Там подозревают, что это может существенно повлиять на проведение голосования. Однако уверяют, что не позволят сорвать выборы.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш также отметила, что проблема существует, но сорвать выборы не получится.

"В соответствии с законом, даже если один участок округа даст результат - выборы состоятся (ч.9 ст.83 закона). А вот на приговор вы себе заработаете. Статья 111 УК. Госизмена. Показания в отношении вас дадут молниеносно. Соучастников просто сотни", - написала Лукаш в Telegram.

Отметим, что сегодня Порошенко многозначительно сказал, что делает все необходимое для своей победы, которую "твердо намерен" одержать.

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Штаб Зеленского обвинил Порошенко в попытке сорвать выборы

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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