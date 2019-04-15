Челябинск рискует остаться без троллейбусов и трамваев. Текслер не успевает разобраться в "плачевной ситуации"

Имущество обанкроченного МУП "Челябинский городской электрический транспорт" выставили на торги со стартовой ценой в 1 млрд 916,5 млн руб. Произошло это спустя несколько дней после визита на предприятие врио губернатора Алексея Текслера, который предложил представить ему пути решения проблем. Будет ли город выкупать электротранспорт, в настоящий момент неизвестно. Денег в городском бюджете на эти цели нет. Депутаты рассчитывают на помощь области, а эксперты ставят под сомнение целесообразность покупки этого имущества, передает корреспондент Накануне.RU.

На продажу выставили здания, контактные сети, кабельные линии, трамвайные пути и подвижной состав. Так, стоимость одного трамвая варьируется от 151 тыс. до 753 тыс. руб., троллейбуса – от 170 тыс. до 339 тыс. руб. Заявки на участие будут приниматься с 16 апреля до 29 мая. Для участи в конкурсе надо внести задаток в размере 20 % от начальной цены лота. Сами торги пройдут 3 июня.

"Выигравшим конкурс признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкурса", - говорится в сообщении.

Победитель должен будет обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества в соответствии с их целевым назначением по перевозке пассажиров электрическим транспортом на территории Челябинска и обеспечивать транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных маршрутах города.

В настоящий момент неизвестно будет ли город принимать участие в торгах. Как сообщил сегодня на аппаратном совещании глава Челябинска Владимир Елистратов, решение по участию в конкурсе будет принято чуть позже.

Однако понятно, что денег в бюджете города на покупку имущества "ЧелябГЭТа" нет.

"Это следствие той политики, которую проводило предыдущее руководство города. С 2014 года мы говорили о том, что нужно сменить начальника управления транспорта Олега Козлова и руководителей муниципальных транспортных предприятий. Депутаты ставили перед главой города вопрос об отстранении Козлова. Именно при нем весь этот развал произошел. Надо провести проверку по его действиям и привлечь к ответственности. Долги бесспорные и платить по ним нужно будет. Деньги в городском бюджете не заложены на погашение этого долга, поэтому выход только в получении помощи со стороны области. Поэтому надеюсь ситуация разрешится при поддержке областного руководства", - отметил в разговоре с Накануне.RU депутат Челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский.

Окажет ли область финансовую помощь городу для решения этого вопроса в настоящий момент неизвестно. На прошлой неделе врио губернатора Алексей Текслер провел совещание по вопросу развития общественного транспорта, по итогам которого дал подчиненным неделю для того, чтобы проработать вопрос по электротранспорту в увязке с имущественными проблемами. Он называл ситуацию в транспортной отрасли "плачевной".

"Долги упадут на бюджет города при любых решениях, которые могут быть. Коллеги подготовят решения. И я соглашусь с этими решениями или нет", – подчеркнул он.

Как отмечают эксперты, ситуация сложная. Проблема накапливалась годами, а сейчас нужно находить выход. При этом ни одно из решений не выглядит безоговорочно верным и правильным.

Эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич считает, что имущество "ЧелябГЭТа" – это "металлолом", а интерес представляет только трамвайные депо.

"Ничего покупать не нужно. Сегодня, можно сказать, что электротранспорта в городе нет. Тот металлолом, который ходит по рельсам, генерирует сумасшедшие убытки. Инфраструктура, если говорить про рельсы, провода, подстанции, тоже в таком состоянии, что все это надо менять на 100%. Электротранспорт никто не купит, это металлолом. Что касается рельсов и контактной сети, то ее тоже надо сдавать на металлолом. Они в принципе и стоят, как по цене металлолома. А вот трамвайные депо какую-то стоимость имеют и теоретически их можно приспособить. Троллейбусное депо на Артиллерийской в базар же перестроили", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, долг МУП "ЧелябГЭТ" был искусственно создан и в этом вопросе должны разбираться правоохранительные органы.

"Я думаю, что это, возможно, мошенничество. Во-первых, таких долгов нет, они, вероятно, искусственно "нарисованы", а реальные долги существенно меньше. Дальше ставится задача теми людьми, которые сделали этот долг, его выкупить. Понятно, что это позволяет освоить очень серьезные деньги. Надо возбуждать уголовные дела по этому долгу. На тему, как этот долг появился, как он достиг такой суммы, кто в этом заинтересован, а после этого уже разбираться", - добавил он.