15 Апреля 2019
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В уральских регионах растет просрочка по авторкедитам

На фоне снижения в целом по стране доли просроченных автокредитов на 1,9% в регионах Уральского федерального округа проблемных займов становится больше. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, наиболее стремительный рост просрочки наблюдается в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.
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В России на март 2019 г. доля просроченных автокредитов снизилась с 9,5% до 8,5%. Однако среди регионов-лидеров по темпам автокредитования выделяется Тюменская область, где на просрочку приходится 12,9% - показатель с марта 2019 г. увеличился на 2,2%. Регион лидирует по количеству "плохих" кредитов.

Доля просроченных автокредитов выросла и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе - на 0,4% до 7,1%.

Среди регионов УрФО рост просроченных автокредитов отмечается в Челябинской области - плюс 0,7% к уровню марта прошлого года.

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В уральских регионах растет просрочка по авторкедитам

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Теги: НБКИ, просроченные платежи, автокредиты,



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