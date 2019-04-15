Пассажир рейса Сургут - Новосибирск едва не остался в Югре из-за самодельного "зарядника"

В аэропорту Сургута пассажир попал под пристальное внимание полицейских из-за того, что вёз самодельное зарядное устройство, рассказала Накануне.RU начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

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13 апреля пассажир рейса Сургут – Новосибирск проходил регистрацию. Во время просмотра на интроскопе его багажа сотрудников аэропорта смутил находившийся там предмет. В ходе проверки выяснилось, что речь идёт о самодельном зарядном устройстве, модифицированном мужчиной.

После окончания проверки хозяин батареи благополучно улетел в Новосибирск.