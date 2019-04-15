15 Апреля 2019
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Студенты-экологи расскажут вартовчанам о правильной утилизации мусора

В образовательных учреждениях Нижневартовска пройдет обучающий семинар в рамках эколого-просветительского проекта "Действуй экологично - утилизируй правильно", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Студенты факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета объяснят, какие виды отходов образуются в быту и для чего необходимо раздельно утилизировать мусор, а также какой вред отходы причиняют окружающей среде. Завершится акция игрой на закрепление полученных знаний.

Всего активисты университета планируют посетить более 20 общеобразовательных организаций города. За ходом проекта можно наблюдать в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграм.

Добавим, что этот проект НВГУ и управление по природопользованию и экологии городской администрации реализуют уже второй год подряд. Цель проекта - формирование экологической культуры и сознательности у подрастающего поколения, информирование о необходимости раздельного сбора отдельных видов отходов.

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Студенты-экологи расскажут вартовчанам о правильной утилизации мусора

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Теги: мусор, раздельный сбор, студенты НВГУ



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