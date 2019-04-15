Геном вируса АЧС был выявлен в сосисках из Китая

Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В Забайкальском крае в сосисках, завезенных из Китая, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

Попытка провести зараженную продукцию была зафиксирована в конце марта 2019 года в пункте пропуска МАПП Забайкальск. "Сосиски пытались провезти из неблагополучной по АЧС страны. Кроме того, товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза", - добавили в ведомстве.

Продукция была изъята.