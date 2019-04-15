Уральские казаки просят возбудить уголовное дело против автогонщиков

Екатеринбургские казаки просят возбудить уголовное дело против автогонщиков. Как сообщил Накануне.RU политтехнолог Платон Маматов, 15 апреля организатор ледовых автогонок на Балтыме Максим Ченцов отправился на допрос в полицию. Ему предстоит дать показания по уголовному делу, возбуждённому против него по заявлению "казачьего атамана" Олега Сененко.

"Атаман" требует привлечь автогонщика к ответственности за то, что тот назвал его и других нападавших на спортсменов "казаков" бандитами. Ранее Сененко силовыми методами срывал гонки на ледовом автодроме Балтыма.

"Министерство природы терроризирует нас руками так называемых общественных инспекторов. Так, чиновники именуют крепких мужчин с оружием, в масках и папахах. Они нападают на спортсменов, провоцируют драки, блокируют машины, срывают детские мероприятия, портят трассы. Эти люди действуют бандитскими методами, поэтому я в эфире одной телепередачи окрестил их бандитами. После этого предводитель инспекторов подал заявление в полицию", - считает Ченцов.

В своём обращении в полицию Сененко сообщил, что является руководителем общественных инспекторов минприроды Свердловской области. И утверждает, что он и его подчинённые действовали строго в рамках российских законов во время рейдов на Балтым.

Напомним, что 3 февраля на ледовый автодром явились некие люди, похожие на казаков, что вызвало опасение у организаторов ралли. В прошлом году ледовые гонки уже пытались остановить казаки. Конфликт регионального минприроды и владельцев автодрома длится не первый год - гонщики судились, и суд даже признавал их права на аренду территории.