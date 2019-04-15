15 Апреля 2019
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Шипулин открыл "охоту на избирателей", дистанцировавшись от "Единой России"

Биатлонист Антон Шипулин, покинувший большой спорт, стал лицом наглядной агитации в Серовском избирательном округе, где в сентябре этого года пройдут довыборы депутата Государственной думы.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, на улицах Серова появились баннеры с изображением Олимпийского чемпиона с винтовкой наперевес, которой он как бы выбивает мишени. Поражена одна символическая цель, отмеченная галочкой, похожей на ту, что ставят напротив кандидатов в бюллетенях для голосования. Таким образом, по мнению тех, кто уже видел плакаты, избирателю ненавязчиво намекают, за кого нужно голосовать и на грядущих праймериз "Единой России" (на них Шипулин уже заявился), и довыборах в Госдуму.

Антон Шипулин, агитация, плакат, баннер(2019)|Фото: Политконсультант.ру

"Охота на избирателя открыта", - говорят острословы.

По мнению политтехнолога Александра Пирогова, над плакатами можно смеяться, но такая агитация может повысить низкую узнаваемость спортсмена на севере Среднего Урала.

"Эти плакаты – наглядный маркер некоего присутствия кандидата, – считает эксперт. – Пока серьёзных конкурентов у Шипулина нет, будут они или нет – непонятно. То, что мы видим, к выборам, по большому счёту, имеет достаточно опосредованное отношение, главная цель здесь – продемонстрировать фамилию, чтобы её запомнили. Кандидат известен тем, что он Олимпийский чемпион, другого бэкграунда у него нет, но и об этом многие люди тоже не знают – в отличие от политизированной элиты и околоспортивных кругов. Тем более нет корреляции его спортивных достижений с политическими амбициями".

Пирогов предполагает, что у штаба кандидата на сегодняшний день простая задача: к началу кампании поднять его известность хотя бы до 50% с существующих 15-20%.

"Такая "наружка" эту задачу решает – здесь есть фамилия, понятный образ Олимпийского чемпиона, который в отсутствие конкурентов получит свои законные голоса, – констатирует политтехнолог. – Но если конкуренты активизируются, то организаторам кампании Шипулина придётся существенно корректировать его образ, поскольку спортивные достижения не увеличат электоральный рейтинг этого кандидата".

То, что Шипулин, идущий на выборы от "Единой России", не представлен на плакате в качестве кандидата от этой партии, Пирогов считает правильным с точки зрения пиара.

"Единая Россия" сейчас на минимуме своей популярности после того, как абсорбировала весь негатив от "пенсионной", "мусорной" реформ и прочих нововведений, – отметил эксперт. – Поэтому активно использовать, например, логотип этой партии – значит перенести этот негатив на кандидата. Так что отказ от использования символики "Единой России" – технологически правильное решение".

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Шипулин открыл "охоту на избирателей", дистанцировавшись от "Единой России"

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Теги: Серовский избирательный округ, Антон Шипулин, агитация, довыборы депутата Государственной думы, Александр Пирогов



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