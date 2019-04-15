Заявление на ямальского оленевода-оппозиционера написало общественное движение "Ямал"

Заявление на ямальского оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто, которому вменяют "незаконный митинг" - собрание ненцев в тундре, написали представители общественного движения "Ямал", вскоре материалы поступят в суд, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Заявление написало общественное движение "Ямал". Что стало причиной, я не знаю, конфликтов у нас не было. Вскоре материалы поступят в мировой суд, который решит, наказывать меня или нет", - заявил Накануне.RU Сэротэтто.

Напомним, ранее депутат окружного парламента Елена Кукушкина рассказала Накануне.RU, что в заявлении речь идёт о "незаконном проведении митинга".

"Это абсурд полный. Была встреча оленеводов в тундре, они просто общались, а теперь полиция говорит, что ненцы там незаконно митинговали. Правоохранители пригласили Ейко прийти и дать показания. Пока этим и ограничились. Если ситуация получит развитие, я вмешаюсь в неё", - сказала она.