МИД РФ: диалог с НАТО как в 2010- 2014 гг. невозможен

НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью МИА "Россия сегодня" рассказал о том, что отношения Россия-НАТО больше всего состояние дел, характерное для времён "холодной войны". В подходе Брюсселя к отношениям с Москвой сейчас много сдерживания и мало диалога.

Со своей стороны Россия не намерена игнорировать НАТО, так как считает Альянс серьезным фактором безопасности и понимает, что многое в деятельности организации является производной от политики США. Поэтому и отношения с НАТО могут измениться к лучшему после нормализации российско-американских отношений подобно тому как это произошло после 11 сентября 2001 г.

Однако, как констатировал дипломат, в данный момент НАТО отказалась от практического сотрудничества с РФ в интересах укрепления безопасности, хотя объективная потребность в совместной работе по снижению рисков непреднамеренной эскалации, предотвращению инцидентов сохраняется. Такие контакты сохраняются с отдельными странами НАТО, но отсутствуют с альянсом в целом. Александр Грушко счёл решение альянса прекратить рабочие контакты по военной линии абсурдным, поскольку от состояния отношений Россия-НАТО во многом зависит и состояние военной безопасности в Европе.

Интересно, что на таком непростом фоне в конце прошлого года Американский Совет по международным отношениям в прогнозе "Превентивные приоритеты-2019" посчитал, что вероятность военного столкновения Соединённых Штатов и России в 2019 г. ниже, чем в 2018 г.