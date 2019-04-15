Из-за мусорного протеста в Северодвинске задумались об отмене майской демонстрации

В Сети появилась информация о том, что из-за мусорного противостояния мэрия Северодвинска отменяет майскую демонстрацию.

Данные еще не подтверждены. Северодвинские профсоюзы пытаются убедить мэра Игоря Скубенко в согласовании традиционного шествия и митинга, сообщает телеграмм-канал "Сила Поморья". Но, как отмечается, чиновники опасаются, что демонстранты опять потребуют отставки городских и областных властей.

По данным местных СМИ, после "архангельской весны" 7 апреля, когда по областному центру прошло многотысячное шествие с митингом, протестные активисты не ушли с площади Ленина и объявили бессрочную акцию.

Люди говорят, что уйдут только после свертывания планов "помойной авантюры" на Шиесе и изгнания в отставку губернатора Игоря Орлова, пишет издание БеломорКанал.

Напомним, протест жителей вызван планами по строительству мусорного полигона, на котором будет складироваться мусор из Москвы.

7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес вышло до 4 тыс. человек.

9 апреля в приемную президента России в Архангельской области активист Юрий Чесноков принес резолюцию митинга. В документе, принятом единогласно, содержится требование жителей Архангельска и пригородов об отставке губернатора региона Игоря Орлова, чье выступление ранее подогрело недовольство жителей.

На встрече с профсоюзами в Северодвинске он резко отреагировал на вопрос, связанный со свалкой в Шиесе. Один из участников встречи заявил, что 96% жителей недовольны решением о строительстве полигона.

"Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают", - приводят слова губернатора местные СМИ.