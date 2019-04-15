15 Апреля 2019
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"Правительство готово спасать только олигархов". В Кремле отреклись от освобождения малоимущих от НДФЛ

Ни в Правительстве, ни в Кремле пока не обсуждали планы по освобождению от НДФЛ малоимущих. О том, что четко выраженной позиции по инициативе нет у Кремля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Кремля пока нет четко выраженной позиции по освобождению от НДФЛ малоимущих. Обсуждение этой темы находится в компетенции правительства", - цитирует его "Говорит Москва".

В то же время ТАСС сообщил, что в аппарате Российской трехсторонней комиссии при Правительстве РФ также еще не обсуждали вопрос по освобождению отдельных категории граждан от НДФЛ.

Между тем, ранее газета "Известия" писала, что в Правительстве РФ, возможно, обсудят подобную инициативу. Издание отмечало, что льгота распространится на граждан, которые после вычета НДФЛ оказывают за чертой прожиточного минимума и живут менее чем на 13 тыс. руб.

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин называет ожидаемой реакцию правительства и Кремля на вброс.

"Правительство, как обычно, не готово. Оно готово раздавать деньги и возмещать средства только олигархам", - прокомментировал он.

Парламентарий напоминает, что НДФЛ отчисляется в местные бюджеты и это один из немногих налогов, который остается в регионах и в бюджетах территорий, а не уходит в федеральный центр. За счет подоходного налога муниципалитеты содержат школы, детсады, занимаются благоустройством.

"Поэтому освободить от НДФЛ, несмотря на привлекательность этой идеи, невозможно. Очень трудно администрировать этот налог, очень трудно понять, кому потом сколько давать денег, кколько должен получить Новокузнецк, а сколько должна получить Тында", - говорит он.

Однако схема по освобождению от подоходного налога может успешно работать, если выплата компенсаций будет осуществляться из федерального бюджета.

"Однако есть другой механизм, который предполагает большую справедливость – осуществление компенсации по подоходному налогу для тех, кто зарабатывает мало. Эта задача очень простая. Человек платит подоходный налог, деньги идут в бюджет его города, села, где он живет. А ему уже на личную карточку из федерального бюджета возмещается соответствующие суммы. Эта система работает, она работает у нас примерно по 10 млн ветеранов труда по льготам на ЖКХ. Люди платят деньги за коммунальные услуги в коммунальные компании, в "Водоканал", в электросети, но потом из бюджета им ежемесячно эта сумма возмещается. Такой механизм технически возможен", – заключил Олег Шеин.

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"Правительство готово спасать только олигархов". В Кремле отреклись от освобождения малоимущих от НДФЛ

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Теги: НДФЛ, налоги, освобождение от налогов, олигархи, конфедерация труда, Песков, трехсторонняя комиссия



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Ранее 15.04.2019 05:26 Мск СМИ: Малообеспеченных россиян могут освободить от НДФЛ

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