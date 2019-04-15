В Перми заработала школа, 137 учеников которой заболели острой кишечной инфекцией

Школа №107, 137 учеников которой заболели острой кишечной инфекцией, начала работу в обычном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сегодня дети вернулись к занятиям. Трое учеников выписаны из больницы, еще один ребенок остается в медучреждении для повторной сдачи анализов. До конкурса питание учеников будет курировать компания "Пирогов". 12 апреля школа заключила краткосрочный договор с этой организацией. За выходные решены организационные вопросы.

15 апреля заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева проверила условия предоставления питания детям новым подрядчиком. В первый день школьникам предложили свежую булочку и чай, с 16 апреля ребят будут кормить полноценным горячим питанием по утвержденному меню. В течение месяца пройдёт конкурс, который определит организатора питания на длительный срок.

Напомним, в Индустриальный суд Перми поступило дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, по чьей вине могли отравиться школьники. Острой кишечной инфекцией заболели 137 детей. Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения организации и обеспечении питания детей. Они могли способствовать массовому отравлению учащихся школы. Сейчас работа ИП временно запрещена. Заседание пройдёт 16 апреля.