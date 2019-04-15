Житель Кургана через девять лет после совершения изнасилования пойдет под суд
29-летний курганец предстанет перед судом спустя 9 лет после совершения преступления.
Летом 2010 года он напал на женщину возле железной дороги, затащил ее в камыши, изнасиловал и забрал у нее деньги, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
До сих пор преступление не могли раскрыть, уголовное дело приостановили. Однако благодаря экспертизам и исследованию ДНК причастность мужчины к преступлению была установлена.
Сейчас его заключили под стражу, дело передано в суд.