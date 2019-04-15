15 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге за 2,5 миллиона рублей очистят городской пруд и Исеть

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займётся очисткой акватории и обмелевших участков русла реки Исети. Как сообщается на сайте единого портала госзакуок, сумма контракта - 2,5 млн руб. Всего необходимо привести в порядок 12 участков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из документации известно, что все работы необходимо провести до 1 ноября 2019 года. Аукцион пройдёт 29 апреля.

На каждом из участков необходимо убрать мусор с поверхности воды, а также с деревьев, которые находятся над Исетью.

"Подбор мусора с поверхности акватории водных объектов; подбор мусора с обмелевших участков водоема, в том числе крупногабаритного; подбор мусора застрявшего, запутавшегося на ветках деревьев и кустарников, нависающих над водой или над обмелевшими участками дна водоема; доставка собранного мусора на берег; упаковка в пакеты и подготовка к загрузке; временное размещение на берегу; погрузка на транспортное средство, передача собранного мусора для последующего транспортирования, сбора, обработки/утилизации/обезвреживания/размещения специализированным организациям", - сообщается в документе.

Добавим, что в начале лета екатеринбуржцы также жаловались на многочисленные свалки на берегах Исети. В администрацию города было направлено 84 жалобы.

Свалка, Исеть, мусор(2018)|Фото: ВК Роман Тиханов

Отметим, в 2017 году было замечено огромное масляное пятно на поверхности пруда в центре города. Происхождение его неизвестно: не исключалось, что произошел разлив нефтепродуктов. Пятно наблюдали в районе Макаровского моста. Тогда Росприроднадзор заявил, что это обусловлено проводимыми экскаватором работами при реконструкции моста.

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В Екатеринбурге за 2,5 миллиона рублей очистят городской пруд и Исеть

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Теги: Исеть, уборка, мусор, пруд, Исеть, екатеринбург



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