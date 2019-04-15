Жители прикамского села скинулись на покупку пожарной машины

Жители Андреевского сельского поселения в Кишертском районе Пермского края на референдуме проголосовали за покупку пожарной машины за свой счет.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Пермского края, в минувшее воскресенье в референдуме по самообложению приняли участие 54,81% жителей поселения. Для того, чтобы купить пожарную машину, каждому жителю необходимо перечислить 400 руб. Большинство участников референдума - 83,45% - высказались утвердительно.