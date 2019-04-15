15 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко заявил, что ужаснулся сериалом Зеленского "Слуга народа"

Действующий украинский президент Петр Порошенко продолжает заочную перепалку со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским. На встрече с представителями бизнеса он заявил, что ужаснулся после ознакомления с сериалом "Слуга народа", где Зеленский играет президента Голобородько, использующего антизападную риторику.
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Порошенко рассказал, что герой Зеленского заявляет, что МВФ - это грабительская организация, с помощью которой Запад выжимает ресурсы из стран третьего мира, требует сворачивания собственного производства и т.п.

Он снова обвинил Зеленского в том, что тот является "котом в мешке" и действует в интересах России, не делая никаких политических заявлений.

"Его кампания похожа на немое кино, где актер быстро движется, огромную активность проявляет, но не произносит ни слова", - сказал Порошенко.

Ранее он раскритиковал Зеленского как "виртуального кандидата". В свою очередь, Зеленский заявил в новом ролике, что "шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, - это печально".

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Порошенко заявил, что ужаснулся сериалом Зеленского "Слуга народа"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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