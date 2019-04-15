Китайцев предупредили об ухудшении безопасности в Афганистане

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Китайцев предупредили об ухудшении безопасности в Афганистане

Посольство КНР в Афганистане опубликовало напоминание своим гражданам о мерах безопасности при поездках в эту страну. Дипломаты отметили, что в последнее время здесь произошло множество терактов, в результате которых погибло и пострадало множество людей. Кроме того повстанцы объявили о начале "весеннего наступления", что делает ситуацию с безопасностью в Афганистане очень тяжёлой.
Читайте также:

Представитель посольства призвал китайских граждан сократить количество поездок, меньше перемещаться поодиночке, избегать посещения людных мест и общения с незнакомцами, а также не фотографировать военные объекты, сотрудников силовых структур, группы демонстрантов и транспортные средства.

Также в сообщении дипмиссии указаны телефоны для экстренной связи.

В марте этого года в Конгресс США был внесён законопроект о выводе американских войск из Афганистана, однако ситуация в стране остаётся весьма напряжённой, повстанцы провели серию успешных атак против частей правительственной армии и полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Китайцев предупредили об ухудшении безопасности в Афганистане

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КНР, посольство, Афганистан, безопасность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 57

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети