Китайцев предупредили об ухудшении безопасности в Афганистане

Посольство КНР в Афганистане опубликовало напоминание своим гражданам о мерах безопасности при поездках в эту страну. Дипломаты отметили, что в последнее время здесь произошло множество терактов, в результате которых погибло и пострадало множество людей. Кроме того повстанцы объявили о начале "весеннего наступления", что делает ситуацию с безопасностью в Афганистане очень тяжёлой.

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Представитель посольства призвал китайских граждан сократить количество поездок, меньше перемещаться поодиночке, избегать посещения людных мест и общения с незнакомцами, а также не фотографировать военные объекты, сотрудников силовых структур, группы демонстрантов и транспортные средства.

Также в сообщении дипмиссии указаны телефоны для экстренной связи.

В марте этого года в Конгресс США был внесён законопроект о выводе американских войск из Афганистана, однако ситуация в стране остаётся весьма напряжённой, повстанцы провели серию успешных атак против частей правительственной армии и полиции.