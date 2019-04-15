Путин поддержал намерение главы Ставрополья участвовать в губернаторских выборах-2019

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы Ставропольского края Владимира Владимирова участвовать в выборах 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона.

В ходе беседы Владимиров попросил Путина "согласовать и получить доверие от него на выборы 2019 года в качестве губернатора Ставропольского края".

Владимиров стал главой Ставрополья в апреле 2014 года. Президенту он доложил, каких успехов добился регион по его управлением.

"Понятно. Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю Вам успехов", - сказал в заключение Путин.