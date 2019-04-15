С середины апреля зауральцам официально запрещено выходить на лед

В Курганской области с 15 апреля официально вступил в силу запрет выхода на лед водоемов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, в это время года очень высок риск провалиться под лед.

"Возможно, на отдельных участках лед и способен выдержать вес человека, но это вселяет ложную уверенность, которая дорого обойдется впоследствии. На том же водоеме лед может мгновенно провалиться под вами", - добавили в спасательном ведомстве.