Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП в Москве

В Москве 18-летний Егор Лядченков, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа", устроил ДТП, в котором погиб человек.

По данным телеграм-канала Mash, в момент аварии молодой человек был пьян. В машине с ним находилась его подруга, она получила перелом руки.

Лядченков взял с чужого аккаунта в каршеринге Мерседес-бенц GLC, гонял на нем по Москве, пишет Mash.

Его попытались поймать за превышение скорости, началась погоня. На Университетской площади Мерседес проскочил на красный и на огромной скорости врезался в Хёндай Солярис, 22-летний водитель погиб.

Парень попытался сбежать, но его задержали и отправили под арест. Ему грозит до 7 лет колонии.

"КП" отмечает, что Егор Ляченков - внук экс-директора "Автоваза", почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова.