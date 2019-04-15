15 Апреля 2019
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Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП в Москве

В Москве 18-летний Егор Лядченков, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа", устроил ДТП, в котором погиб человек.

По данным телеграм-канала Mash, в момент аварии молодой человек был пьян. В машине с ним находилась его подруга, она получила перелом руки.

Лядченков взял с чужого аккаунта в каршеринге Мерседес-бенц GLC, гонял на нем по Москве, пишет Mash.

авария с участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егора Лядченкова(2019)|Фото: telegram.org/mash

Его попытались поймать за превышение скорости, началась погоня. На Университетской площади Мерседес проскочил на красный и на огромной скорости врезался в Хёндай Солярис, 22-летний водитель погиб.

авария с участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егора Лядченкова(2019)|Фото: telegram.org/baza

Парень попытался сбежать, но его задержали и отправили под арест. Ему грозит до 7 лет колонии.

"КП" отмечает, что Егор Ляченков - внук экс-директора "Автоваза", почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова.

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Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП в Москве

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Теги: АвтоВАЗ, ДТП, Москва, Егор Лядченков



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