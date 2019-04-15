В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали детский сад
Из-за задымления в Екатеринбурге эвакуировали детский сад на улице Вишневой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего из здания были эвакуированы 148 человек, из них 138 детей. Пострадавших нет.
Произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой без последующего горения.
Задымление наблюдалось только в помещении электрощитовой, в детском саду задымления не было.
На месте работали восемь пожарно-спасательных машин.