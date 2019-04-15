В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали детский сад

Из-за задымления в Екатеринбурге эвакуировали детский сад на улице Вишневой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего из здания были эвакуированы 148 человек, из них 138 детей. Пострадавших нет.