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Происшествия Тюменская область

В сети появились фотографии, предположительно, ликвидированных тюменских террористов

В социальных сетях распространяются снимки на которых могут быть запечатлены снимки тел тюменских террористов, которых ликвидировали в ходе спецоперации 12 апреля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На фотографиях можно рассмотреть два обгоревших автомата Калашникова и два обезображенных трупа мужчин на фоне сгоревшего интерьера. Напомним, что частный дом, в котором укрывались боевики, во время боя загорелся.

Кроме этого, на одной из фотографий имеются предметы, которые напоминают элементы взрывного устройства. В правоохранительных органах пока не спешат подтверждать подлинность снимков.

Боевики запрещённой ИГИЛ взрывчатка Тюмень(2019)|Фото: t.me/directorate4

Боевики запрещённой ИГИЛ автомат Тюмень(2019)|Фото: t.me/directorate4

Напомним, что по итогам контртеррористической операции СК РФ завел два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. "а, е, ж" ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Кроме этого, в следственных органах добавили, что ликвидированные мужчины принадлежали к террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).

Боевики запрещённой ИГИЛ автомат Тюмень(2019)|Фото: t.me/directorate4

Боевики запрещённой ИГИЛ тела Тюмень(2019)|Фото: t.me/directorate4

Боевики запрещённой ИГИЛ тела Тюмень(2019)|Фото: t.me/directorate4

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В сети появились фотографии, предположительно, ликвидированных тюменских террористов

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Теги: тюмень, террористы, боевики, кто, фотографии



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