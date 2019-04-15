В сети появились фотографии, предположительно, ликвидированных тюменских террористов

В социальных сетях распространяются снимки на которых могут быть запечатлены снимки тел тюменских террористов, которых ликвидировали в ходе спецоперации 12 апреля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На фотографиях можно рассмотреть два обгоревших автомата Калашникова и два обезображенных трупа мужчин на фоне сгоревшего интерьера. Напомним, что частный дом, в котором укрывались боевики, во время боя загорелся.

Кроме этого, на одной из фотографий имеются предметы, которые напоминают элементы взрывного устройства. В правоохранительных органах пока не спешат подтверждать подлинность снимков.

Напомним, что по итогам контртеррористической операции СК РФ завел два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. "а, е, ж" ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Кроме этого, в следственных органах добавили, что ликвидированные мужчины принадлежали к террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).