15 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Текслер назначил и.о. руководителя представительства Челябинской области при правительстве РФ

Врио губернатора Алексей Текслер назначил исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олега Щегриковича. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Алексей Текслер освободил от должности руководителя постоянного представительства Илью Нутельса. Щегрикович работал его первым замом.

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Текслер назначил и.о. руководителя представительства Челябинской области при правительстве РФ

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Теги: Алексей Текслер, назначение,



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